Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не оказывает давления на Киев с целью уступки территорий ради заключения мирного соглашения с Россией, передает BAQ.KZ со ссылкой на Deutsche Welle. Об этом он сообщил 17 августа в интервью NBC News и ABC News, комментируя итоги саммита президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. По его словам, именно Украина должна принять решение, и если она не готова к уступкам, мирное соглашение может не состояться.

Рубио также подчеркнул, что США рассматривают возможность новых санкций против Москвы в случае провала переговоров, хотя, по его словам, дополнительные меры давления вряд ли приведут к прекращению огня. Вместе с тем он отметил, что вопрос временного перемирия не снят с повестки, однако конечной целью остается полноценное мирное соглашение, включающее вопросы границ, гарантий безопасности Киеву и восстановления страны.

По словам госсекретаря, США вместе с европейскими партнерами намерены обсудить гарантии безопасности для Украины на переговорах в Вашингтоне 18 августа с участием президента Владимира Зеленского и лидеров ЕС. Рубио подчеркнул, что для мира Москва должна признать суверенитет Украины и ее право на самооборону и союзнические обязательства.