В прямом эфире программы "Важная тема LIVE" вместе с заместителем председателя правления Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Манар Смагул обсудим актуальную ситуацию с детской вакцинацией в Казахстане. Поговорим о том, насколько высок сегодня охват, какие регионы отстают, почему растёт число отказов и как это связано с недавними вспышками кори и коклюша.

Отдельное внимание уделим тем вакцинам, которые пока недоступны бесплатно — от менингита, ротавируса и ветряной оспы. Узнаем, рассматривает ли Минздрав возможность включения этих прививок в национальный календарь.

Также обсудим, как проходит вакцинация от ВПЧ, насколько активно родители соглашаются, и что думают о предложении расширить возрастную категорию. Затронем и тему цифровизации — смогут ли родители в будущем получать уведомления о прививках через eGov и другие платформы.

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