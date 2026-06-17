"Важно предупреждать людей о землетрясении в максимально короткие сроки" — депутат

Депутат Мажилиса Парламента РК, член партии Amanat Әділжан Мутәлі направил депутатский запрос Премьер-министру Олжасу Бектенову, в котором поднял вопросы дальнейшего развития системы сейсмической безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций в стране.

По словам депутата, проблема остается особенно актуальной на фоне высокой сейсмической активности, урбанизации и роста плотности застройки в Алматы и Алматинской области.

"Важно, чтобы в критический момент предупреждение о надвигающемся землетрясении приходило людям в максимально короткие сроки. Это позволит спасти жизни и здоровье граждан", – отметил он.

В запросе подчеркивается, что ключевую роль в обеспечении безопасности населения должна играть цифровизация. Депутат напомнил, что Глава государства на совещании по вопросам сейсмической безопасности в Алматы 25 января 2024 года заявил о необходимости технологической модернизации системы гражданской защиты и переориентации процессов мониторинга и оповещения на реальные потребности населения.

В качестве примеров эффективных решений приводится международный опыт. Так, в Японии система раннего предупреждения UrEDAS позволяет автоматически останавливать скоростные поезда и блокировать подачу газа на промышленных объектах за считанные секунды до прихода разрушительной сейсмической волны. В американском штате Калифорния данные системы ShakeAlert интегрированы с цифровыми картами сейсмического микрорайонирования и используются при выдаче разрешений на строительство.

По мнению депутата, мировой опыт показывает необходимость перехода от пассивной фиксации подземных толчков к проактивному управлению сейсмическими рисками.

Вместе с тем в запросе отмечается, что Министерство по чрезвычайным ситуациям проводит последовательную работу по развитию сейсмологической отрасли. Реализуется Комплексный план развития сейсмологической отрасли, совершенствуется нормативная база, внедряются отдельные элементы системы раннего оповещения населения.

Однако ряд направлений, по мнению депутата, требует дальнейшего развития. В частности, необходимо завершить разработку и внедрение карт сейсмического зонирования в сейсмоопасных регионах страны, расширить сеть сейсмологических наблюдений и обеспечить более равномерное покрытие опасных территорий.

Отдельное внимание уделено вопросам цифровизации отрасли и применению технологий искусственного интеллекта.

"Реакция при землетрясениях должна измеряться секундами. Для этого необходимо максимально использовать возможности искусственного интеллекта", – подчеркнул депутат.

В настоящее время в Казахстане поэтапно формируется цифровая база сейсмологических данных и прорабатываются вопросы внедрения современных методов анализа и моделирования. По мнению автора запроса, дальнейшее развитие этих направлений, включая расширение вычислительных мощностей и использование технологий анализа больших данных, позволит повысить точность прогнозов и эффективность управления рисками.

Подводя итог, депутат отметил, что предпринимаемые МЧС меры формируют основу для дальнейшего укрепления национальной системы сейсмической безопасности и заслуживают поддержки.

В связи с этим Правительству предложено:

обеспечить последовательную реализацию Комплексного плана развития сейсмологической отрасли Республики Казахстан на 2024-2028 годы;

завершить разработку и внедрение карт сейсмического зонирования в сейсмоопасных регионах;

рассмотреть возможность интеграции систем мониторинга, анализа данных и раннего оповещения населения в единый национальный контур управления сейсмическими рисками;

продолжить развитие цифровой инфраструктуры сейсмологической отрасли и усилить межведомственную координацию в сфере оценки и управления сейсмическими рисками.

О результатах рассмотрения данных предложений депутат попросил проинформировать в установленном законодательством порядке.