Великобритания официально сняла санкции с временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства Соединённого Королевства, передает BAQ.KZ со ссылкой на The Insider.

Отмена ограничений последовала после резолюции Совета Безопасности ООН, члены которого накануне проголосовали за исключение аш-Шараа из санкционных списков.

Кроме него, из списка санкций также исключён министр внутренних дел Сирии Анас Хаттаб.

"Мы приветствуем прогресс, достигнутый сирийским правительством на сегодняшний день, в том числе в продвижении политического перехода и принятии позитивных мер по борьбе с терроризмом и химическим оружием", — говорится в пресс-релизе британского правительства.

Вслед за Лондоном о намерении пересмотреть санкции в отношении Ахмеда аш-Шараа заявили и в Евросоюзе. По данным Еврокомиссии, вопрос о снятии ограничений рассматривается в ближайшее время.