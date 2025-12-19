Великобритания расширила санкционный список в отношении России, включив в него 24 физических и юридических лица. Об этом говорится в обновлённом перечне, опубликованном МИД Соединённого Королевства, передает BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС.

Под ограничения попали российские нефтяные компании "Татнефть", "Русснефть", "Руснефтегаз" и "ННК-Ойл". В британском внешнеполитическом ведомстве заявили, что санкции введены за ведение деятельности в стратегически важном для правительства России энергетическом секторе.

Также в санкционный список включены компании из Узбекистана, Кыргызстана и ОАЭ, в том числе Saphira Energy, Gelion Business Trade, Chemistry International, Raw Materials Cellulose, Kifiko, Gimli Trade, Redwood Global Supply, Altrum Group и Mercantile & Maritime Group, а также ряд торговых структур.

Среди физических лиц под ограничения попали Сергей Добринов, Андрей Палевич, Чингиз Алиев, Муртаза Али Лакхани и Рустам Муминов. В случае выявления активов они будут заморожены, а для физических лиц также введён запрет на въезд в Великобританию.

Ранее в посольстве России в Лондоне заявляли, что санкционные меры в отношении энергетических компаний могут привести к дестабилизации международных рынков.