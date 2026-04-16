Великобритания «заморозила» сделку по архипелагу Чагос
Причина — позиция США.
Великобритания временно остановила передачу островной территории одному африканскому государству, хотя соглашение о передаче было достигнуто в мае 2025 года, передает BAQ.kz со ссылкой на РБК.
Причина — позиция Соединённых Штатов Америки, которые выступили против из-за своей военной базы на одном из островов.
На этом острове расположена важная совместная военная база США и Великобритании, которая играет стратегическую роль в регионе Индийского океана. Вашингтон заявил, что условия соглашения нужно пересмотреть, так как они могут повлиять на работу этой базы.
Из-за этого британское правительство не смогло продвинуть законопроект через парламент. В Лондоне заявляют, что без согласия США реализация соглашения невозможна.
Африканское государство, которому должны были передать территорию, считает, что процесс затягивается. Власти страны даже рассматривают возможность обращения в суд, если передача не состоится.
Также это государство рассчитывало на финансовые выплаты по соглашению и уже заложило их в государственный бюджет на ближайшие годы.
Таким образом, процесс деколонизации этой островной территории снова оказался на паузе из-за разногласий вокруг военной базы США на острове, который входит в состав архипелага в Индийском океане
