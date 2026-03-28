На столичном велотреке прошел отбор в проект Velolegend, который открывает детям с особенностями развития доступ к бесплатным занятиям велоспортом. Юные спортсмены по команде судей садились на велосипеды и разгонялись по треку, передает BAQ.KZ.

Как сообщил тренер клуба Кайрат Хадылбек, к отбору допускались дети от 10 лет. Те, кто успешно прошел заезд, смогут в течение трех месяцев посещать бесплатные занятия в велоклубе. Всего было выделено 35 грантов, но заявки на конкурсный отбор подали более 80 детей. Грантовая программа реа­лизуется при поддержке фонда Samruk Kazyna Trust.

Участники проезжают дистанцию в один километр, это четыре круга. Мы фиксируем время, разделяем детей по возрастным категориям. Тот, кто оказался быстрее всех, проходит отбор, – говорит тренер.

Занятия проводятся три раза в неделю. Клуб обеспечивает своих воспитанников всем необходимым – от велосипедов до защитной экипировки.

У нас занимаются дети с разными особенностями, в основном – с расстройствами аутистического спектра. Мы делим группы по возрасту и уровню подготовки, чтобы создать равные условия. В каждой группе по 10–15 ребят, поэтому с ними работают сразу несколько тренеров, – уточняет Кайрат Хадылбек.

Особое внимание в клубе уделяется психологическому сопровождению. Тренеры проходят дополнительное обучение, включая основы психологии и педагогики. Занятия выстраиваются во взаимодействии с родителями, тьюторами и профильными специалистами.

Для многих семей проект – не просто спортивная секция, а часть комплексной реабилитации. Отец одного из участников, Олжас Абишев, отмечает, что за два года тренировок его сын показывает заметный прогресс.

Мы видим, как меняется ребенок: улучшается поведение, появляется устойчивость, развивается социализация. Это отражается даже на школьной программе, сын стал лучше учиться, – рассказывает отец.

Олжас Абишев – эксперт в сфере искусственного интеллекта, и недавно он предложил клубу проект. Пятеро детей получили специальные браслеты, которые фиксируют физическую активность, сон и общее состояние организма. На основе этих данных формируются индивидуальные планы занятий.

Особенные дети не могут тренироваться по одной программе. У каждого свой темп развития, свои ограничения. А искусственный интеллект помогает избежать перегрузок или, наоборот, «недогрузок», – объясняет эксперт.

По его словам, уже на этапе промежуточных результатов удалось выявить случай, когда усиление тренировок могло бы негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе ребенка. Но с помощью ИИ ситуация была своевременно замечена, и выстроен оптимальный план занятий.

Мама участника Ирина Таламасова рассказывает, что к велоспорту они пришли не сразу, до этого пробовали другие виды активнос­ти. И сегодня ее сын Владислав увлеченно ходит на велотрек, показывая хорошие результаты.

Ребенок стал более общительным, развивается речь и мышление. На тренировке нужно не просто ехать, а думать, выстраивать стратегию, – отмечает Ирина Таламасова.

В перспективе рассматривается возможность масштабирования проекта, а также выхода на мировой уровень. Речь идет, в частности, об индивидуальной подготовке детей к международным соревнованиям по велоспорту.