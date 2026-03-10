Венецианской комиссии рассказали о конституционной реформе в Казахстане, передает BAQ.KZ.

Информацию о проводимой в Казахстане конституционной реформе и проекте новой Конституции, направленной на дальнейшее совершенствование институциональной системы государства и укрепление принципов верховенства права, участникам 146-й пленарной сессии Венецианской комиссии представила председатель Конституционного Суда Республики Казахстан Эльвира Азимова.

«Конституционная реформа 2026 года реализуется посредством подготовки проекта новой Конституции, который будет вынесен на республиканский референдум 15 марта 2026 года. Основной целью реформы является обновление баланса между ветвями власти и повышение эффективности государственного управления. Проект новой Конституции ориентирован на усиление гарантий прав и свобод человека как приоритетной ценности конституционного строя», — отметила председатель Конституционного Суда.

Она рассказала о деятельности Комиссии по конституционной реформе, которая занималась подготовкой проекта новой Конституции и рассмотрением предложений, поступивших от граждан. По ее словам, работа велась в условиях открытого и прозрачного процесса, включавшего анализ представленных инициатив, а также широкие обсуждения в социальных сетях и средствах массовой информации. При подготовке проекта новой Конституции также учитывались экспертные заключения Венецианской комиссии.

Кроме того, Эльвира Азимова приняла участие в заседании Подкомиссии по конституционному правосудию в качестве заместителя председателя подкомиссии. Ее кандидатура на эту должность была выдвинута в декабре 2025 года Комитетом мудрецов и единогласно поддержана членами Венецианской комиссии. При формировании состава подкомиссии Комитет руководствовался принципами ротации, а также обеспечения гендерного и географического баланса.