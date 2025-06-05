Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы посетил несколько столичных скотных рынков, чтобы проверить готовность к празднику Курбан айт, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Во время визита муфтий побеседовал с продавцами и призвал их сохранять честность в торговле, не завышать цены на скот, а руководствоваться принципами шариата и справедливости.

"Курбан айт – это великий праздник, прославляющий исламские ценности и укрепляющий единство и братство. В эти дни действия торговца, который проявляет справедливость в торговле и учитывает положение народа, являются богоугодным делом", – отметил Верховный муфтий.

По его словам, добросовестное отношение к покупателям в священные дни – это проявление истинной веры и заботы о ближнем.

В Духовном управлении также сообщили, что по всей стране продолжается разъяснительная работа, связанная с правилами проведения жертвоприношений. Определены специальные места для заклания скота, при этом соблюдение санитарно-ветеринарных требований будет строго контролироваться.

Мероприятие прошло в рамках подготовки к празднику Курбан айт, который в этом году мусульмане Казахстана отметят 6, 7 и 8 июня.