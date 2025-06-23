Верховный суд приговорил педофила к пожизненному заключению
Насильник малолетней не добился смягчения приговора.
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Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Казахстан рассмотрела кассационное производство по делу в отношении гражданина К., осужденного к пожизненному лишению свободы, передает BAQ.KZ.
Судебный процесс был организован с использованием видеоконференцсвязи, что позволило обеспечить участие самого осуждённого. Изучив материалы дела и доводы сторон, коллегия пришла к выводу о законности и обоснованности вынесенного приговора.
Согласно установленным фактам, К., находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил насильственные действия в отношении заведомо малолетней девочки 2018 года рождения. Вина подсудимого была подтверждена показаниями потерпевшей, ее законного представителя, видеозаписью с камеры наблюдения и заключениями судебных экспертиз.
Учитывая исключительную тяжесть преступления, отсутствие смягчающих обстоятельств и наличие отягчающего - совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения - приговор суда первой инстанции был признан справедливым.
По итогам кассационного рассмотрения судебная коллегия приняла решение оставить судебные акты без изменения. Приговор о пожизненном лишении свободы вступил в окончательную законную силу.
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