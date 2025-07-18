Верховный суд Южной Кореи окончательно оправдал главу Samsung
Почти пять лет судебных баталий завершились победой для главы Samsung Electronics Ли Джэ Ёна.
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Верховный суд Южной Кореи утвердил оправдательный приговор в отношении главы Samsung Electronics Ли Джэ Ёна, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Yonhap News Agency. Речь идет о громком уголовном деле, касающемся слияния компаний Cheil Industries и Samsung C&T в 2015 году.
Суд отклонил апелляцию прокуратуры, признав: в решении нижестоящих инстанций не было допущено ошибок. Таким образом, Ли Джэ Ён окончательно оправдан по всем пунктам обвинения — сначала 19, затем 23, после добавления новых эпизодов. Речь шла о манипуляциях с акциями, злоупотреблении доверием и фальсификации отчетности — все обвинения касались сделки, которая, по версии следствия, должна была укрепить контроль Ли над конгломератом после сердечного приступа его отца, Ли Гон Хи, в 2014 году.
Вместе с председателем Samsung были оправданы и 13 других фигурантов — как частные лица, так и структуры, фигурировавшие в деле. Ранее, в 2024 году, его уже оправдывал Сеульский суд, и теперь это решение получило окончательную силу.
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