Верховный суд Южной Кореи утвердил оправдательный приговор в отношении главы Samsung Electronics Ли Джэ Ёна, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Yonhap News Agency. Речь идет о громком уголовном деле, касающемся слияния компаний Cheil Industries и Samsung C&T в 2015 году.

Суд отклонил апелляцию прокуратуры, признав: в решении нижестоящих инстанций не было допущено ошибок. Таким образом, Ли Джэ Ён окончательно оправдан по всем пунктам обвинения — сначала 19, затем 23, после добавления новых эпизодов. Речь шла о манипуляциях с акциями, злоупотреблении доверием и фальсификации отчетности — все обвинения касались сделки, которая, по версии следствия, должна была укрепить контроль Ли над конгломератом после сердечного приступа его отца, Ли Гон Хи, в 2014 году.

Вместе с председателем Samsung были оправданы и 13 других фигурантов — как частные лица, так и структуры, фигурировавшие в деле. Ранее, в 2024 году, его уже оправдывал Сеульский суд, и теперь это решение получило окончательную силу.