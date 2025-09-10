Сегодня, 03:37

Сегодня, 03:37

Вертолёт "Казавиаспас" МЧС РК выполнил санитарный рейс по маршруту Экибастуз – Павлодар. На борту находился мужчина 1992 года рождения, которому потребовалась срочная специализированная медицинская помощь, передает BAQ.KZ.

Перелёт проходил под наблюдением медиков, состояние пациента контролировалось вплоть до передачи врачам Павлодара.

Операцию выполнил опытный экипаж: командир воздушного судна Дулат Ахметов, второй пилот Азамат Кабден, бортмеханик Мухтар Жаумбаев, инженеры Александр Альмухамедов и Темирлан Сибагатов.