Ветер до 28 м/с и грозы: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

Казгидромет предупредил о неблагоприятной погоде в регионах Казахстана 15–17 сентября. В разных частях страны прогнозируются дожди, грозы, туман и сильный ветер. Во многих областях сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

На севере – дожди, грозы и ветер до 28 м/с

В Северо-Казахстанской области 15 сентября на западе, севере и востоке ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром на западе возможен туман. Ветер усилится до 15–20 м/с, а на севере и востоке порывы могут достигать 23–28 м/с.

16–17 сентября в регионе сохранится неустойчивая погода с осадками и ветром. Днем ожидается +20…+27 градусов.

Дожди и грозы также прогнозируются в отдельных районах Акмолинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей. В ВКО порывы ветра могут достигать 23 м/с.

Сильный ветер ожидается в центре и на востоке

В Карагандинской области 15 сентября ветер местами усилится до 15–20 м/с. Аналогичные порывы ожидаются в области Абай, а в области Улытау – до 15–18 м/с.

В области Жетысу ветер также усилится, а в районе Алакольских озер его порывы могут достигать 23–28 м/с.

В Кызылординской и Жамбылской областях местами прогнозируется ветер до 15–20 м/с.

На западе – туман и усиление ветра

В Западно-Казахстанской области 15 сентября ночью и утром на севере и востоке возможен туман. 16–17 сентября из-за западного циклона ожидаются осадки и усиление ветра. Температура составит от +19 до +30 градусов.

В Костанайской области ночью и утром также прогнозируется туман, а на севере и востоке ветер усилится до 15–20 м/с.

Пожароопасность сохраняется во многих регионах

Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в отдельных районах Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Карагандинской, Абайской, Жетысуской областей, а также в областях Улытау, Кызылординской и Жамбылской.

В Алматинской области чрезвычайная пожарная опасность ожидается в центральной, западной и восточной частях региона, высокая – на севере и юге.