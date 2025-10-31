1 ноября в ряде регионов Казахстана ожидаются туман, осадки и усиление ветра, передает BAQ.KZ.

Ночью и утром на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15–20, ночью порывы 23–28 м/с. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре, на востоке области высокая пожарная опасность. В Таразе ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный, ночью порывы 15–20 м/с.

На севере Западно-Казахстанской области временами ожидается сильный дождь. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный на западе, севере, востоке области порывы 15–20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный, порывы 15–20 м/с.

В области Ұлытау ожидается ветер юго-западный, западный на севере, востоке области порывы 15–20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге — чрезвычайная. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15–20, на востоке области временами 23–28 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15–20 м/с.

В Костанайской области ночью на севере, востоке ожидается гололед. Ночью и утром на западе, севере, востоке области — туман. Ветер северо-западный, западный, днем на востоке области порывы 15–20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная, на юго-западе высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области ночью и утром на западе, в центре области ожидается туман. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, в центре области — высокая. В Кызылорде сохраняется высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области ночью в горных районах ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег), туман. Ветер западный, юго-западный ночью на севере, западе, в горных районах области 15–20, на горных перевалах порывы 23–28 м/с. На юге, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане ночью ожидается ветер западный, юго-западный, порывы 15–20 м/с.

В Актюбинской области ночью и утром на юге, в центре ожидается туман. На востоке области сохранится высокая, на западе и в центре — чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на севере, юге ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, востоке области 15–20, днем порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15–20, днем временами 23 м/с.

В области Абай ожидается ветер южный, юго-западный ночью на западе, в центре области 15–20 м/с, днем 15–20, на западе, в центре области порывы 23–28 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее ожидается ветер южный, юго-западный, порывы 15–20, днем временами 23 м/с.

В Атырауской области днем на севере, востоке ожидается временами сильный дождь. Ночью и утром на востоке — туман. Ветер юго-западный, южный днем на севере, востоке области порывы 15–20 м/с. На востоке области сохраняется чрезвычайная, на северо-востоке, юго-востоке — высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области на западе, севере ожидается туман, гололед. Ветер северо-западный 15–20, днем на севере, востоке, юге области порывы 23–28 м/с. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман, гололед. Ветер северо-западный 15–20, днем порывы 25 м/с.

На севере, западе Павлодарской области ожидается сильный дождь. Ночью и утром на западе, севере, востоке области — туман. Ветер юго-западный, ночью на западе, юге области порывы 15–20, днем 15–20, порывы 23–28 м/с. В Павлодаре ожидается ветер юго-западный, днем 15–20, порывы 23–28 м/с.

В области Жетісу ночью и утром в горных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный на востоке, в центре, горных районах области порывы 15–20, днем временами 23–28 м/с. 1–3 ноября на западе, севере области ожидается высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане ветер северо-восточный, днем порывы 15 м/с. Днем в горных районах области ожидаются сильные осадки (дождь с переходом в снег). Ожидается резкое понижение температуры воздуха до +7…+12°, в горах — около +3°.