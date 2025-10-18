Синоптики объявили штормовое предупреждение на 19 октября для ряда регионов Казахстана, прогнозируются порывистый ветер, туман и заморозки, передает BAQ.KZ со ссылкой на Казгидромет.

В Астане ночью и утром ожидается туман.

В Атырауской области ожидается ветер юго-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На севере, юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области ночью и утром на западе, юге, востоке ожидается туман. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Жетысу ветер юго-западный на востоке области порывы 15-20 м/с.

В области Улытау на юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер восточный, юго-восточный днем на юго-востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области на юге, востоке сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В области Абай ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем в центре области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ночью и утром на севере, востоке ожидается туман.

В Кызылординской области ночью ожидаются заморозки 1-6 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, в центре области высокая пожарная опасность. В Кызылорде ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса, сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области ночью и утром в горных районах ожидается туман. Ветер северо-западный в горных районах области 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре — высокая пожарная опасность.

В Костанайской области ночью на севере, востоке ожидается гололед. Ночью и утром на востоке, юге области туман. Ветер западный, юго-западный на западе, севере области 15-20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная, на юго-западе — высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный на горных перевалах 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на западе, севере ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области ночью на западе, севере, юге ожидается гололед. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер юго-западный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области днем на западе, севере ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный днем на юге области порывы 15-18 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.