Ветеринарные службы провели всестороннее исследование по факту гибели 8 коров в селе Маралды Курчумского района Восточно-Казахстанской области. 19–20 сентября в Маралды была зафиксирована гибель восьми животных. По поручению акима ВКО Нурымбета Сактаганова оперативно была сформирована специальная рабочая группа, которая выехала на место, передаёт BAQ.KZ.

Специалистами были взяты пробы воды и почвы, а также биоматериал павших животных, проведены ветеринарные исследования, вакцинация и дезинфекция.

Согласно экологическим результатам, превышения предельно допустимых норм по уровню pH, содержанию взвешенных веществ, аммония, нефтепродуктов, цианидов, тяжёлых металлов и других элементов не было выявлено.

Прошла встреча с жителями Маралды, на которой ветеринарные специалисты озвучили итоги проведённых исследований.

"По результатам экспертизы не выявлено признаков особо опасных инфекционных заболеваний: сибирской язвы, пастереллёза или эмфизематозного карбункула. Токсикологическая проверка также не показала признаков отравления. Зафиксировано незначительное превышение уровня хлорида натрия. В настоящее время специалисты продолжают дополнительно исследовать корма, воду, почву и биоматериалы, чтобы установить точную причину гибели животных. Аналогичные работы будут проведены и в сёлах Балгын и Коктерек Булан-Нарынского района", - сообщил руководитель управления ветеринарии ВКО Рамиль Сагандыков.

Эпизоотическая ситуация в селе Маралды стабильная. Новые случаи падежа скота после 19 сентября не зафиксированы.

Ветеринары ежедневно контролируют состояние животных. И для дальнейшего изучения причин падежа продолжается систематический отбор образцов воды, кормов с мест выпаса животных и другие пробы.