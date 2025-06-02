Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Павлодарской области ликвидировал преступную группу, занимавшуюся крупным теневым бизнесом - незаконной продажей вейпов, ароматизаторов и жидкостей через Telegram и курьерские службы, передает BAQ.KZ.

Для сокрытия доходов злоумышленники использовали банковские карты, оформленные на подставных лиц (дроперов), и отмывали деньги через них. В ходе спецоперации были обнаружены склады, точки сбыта и изъято более 155 тысяч единиц продукции на сумму свыше 1,6 млрд тенге.

Также арестованы три авто класса люкс - Chevrolet Camaro, Toyota Land Cruiser и Toyota Highlander на общую сумму 37 млн тенге. Организатор группировки - под стражей.

Особую тревогу вызывает то, что вейпы активно распространялись среди подростков и студентов, несмотря на запрет. Вдыхание содержащихся в них веществ опасно для здоровья и может вызвать серьёзные сердечно-сосудистые и дыхательные нарушения.

Напомним, с 20 июня 2024 года в Казахстане ввоз, продажа и распространение вейпов и комплектующих к ним приравнены к уголовному правонарушению. С начала 2025 года уже пресечено 28 фактов незаконного оборота, изъято свыше 291 тысячи единиц продукции.

Расследование продолжается.