Въезд на территорию аэропорта Алматы со стороны улицы Ахметова временно закроют, передает BAQ.KZ.

В администрации аэропорта пояснили, что начнутся работы по расширению въездной зоны перед гостиницей "Аксункар".

В рамках проекта предусмотрена организация дополнительной полосы въезда и обновление дорожного покрытия на этом участке. Эти изменения позволят повысить пропускную способность для высадки пассажиров вылетающих рейсов.