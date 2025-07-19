Въезд в аэропорт Алматы со стороны улицы Ахметова будет временно закрыт
Ограничение введут с 21 июля.
Сегодня, 13:32
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Сегодня, 13:32Сегодня, 13:32
111Фото: Pixabay.com
Въезд на территорию аэропорта Алматы со стороны улицы Ахметова временно закроют, передает BAQ.KZ.
В администрации аэропорта пояснили, что начнутся работы по расширению въездной зоны перед гостиницей "Аксункар".
В рамках проекта предусмотрена организация дополнительной полосы въезда и обновление дорожного покрытия на этом участке. Эти изменения позволят повысить пропускную способность для высадки пассажиров вылетающих рейсов.
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