  • 19 Июля, 15:05
  • BAIGENEWS

Въезд в аэропорт Алматы со стороны улицы Ахметова будет временно закрыт

Ограничение введут с 21 июля.

Сегодня, 13:32
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня, 13:32
Сегодня, 13:32
111
Фото: Pixabay.com

Въезд на территорию аэропорта Алматы со стороны улицы Ахметова временно закроют, передает BAQ.KZ.

В администрации аэропорта пояснили, что начнутся работы по расширению въездной зоны перед гостиницей "Аксункар".

В рамках проекта предусмотрена организация дополнительной полосы въезда и обновление дорожного покрытия на этом участке. Эти изменения позволят повысить пропускную способность для высадки пассажиров вылетающих рейсов.

Самое читаемое

Наверх