В социальных сетях появились видео и фотографии с военной техникой, замеченной в Жылыойском районе Атырауской области. Публикации вызвали обеспокоенность среди местных жителей, которые начали строить различные предположения о происходящем сообщает BAQ.KZ.

Корреспондент BAQ.KZ обратился за разъяснением в Министерство обороны Республики Казахстан.

В ведомстве сообщили, что поводов для беспокойства нет, а перемещение техники связано с плановыми мероприятиями боевой подготовки.

«Передислокация подразделений противовоздушной обороны, в том числе с использованием железнодорожного транспорта, проводится в плановом порядке в рамках мероприятий боевой подготовки», — пояснили в Минобороны.

Кроме того, в ведомстве отметили, что в настоящее время отрабатываются ключевые задачи по повышению мобильности подразделений и их взаимодействию.

«Отрабатываются вопросы повышения мобильности подразделений, их взаимодействия, а также готовности к выполнению задач, включая защиту стратегически важных объектов и территорий», — подчеркнули в министерстве.

Также в Минобороны добавили, что подобные мероприятия являются частью регулярной практики и проводятся в соответствии с утвержденными планами боевой подготовки.

Ведомство призвало граждан и представителей СМИ не распространять непроверенную информацию и ориентироваться исключительно на официальные источники.