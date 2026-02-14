В так называемых "файлах Эпштейна", опубликованных Минюстом США, более ста раз упоминается Львов, сообщает BAQ.kz со ссылкой на "Униан".

Однако речь идет преимущественно о финансовых документах — банковских переводах, билетах и отчетности. Информация о якобы «вилле Эпштейна» в центре города оказалась связана не с самим финансистом, а с украинкой Анастасией Сирооченко.

В документах фигурирует покупка недвижимости во Львове в 2015 году за 128,5 тысячи долларов. Объект был приобретен матерью Сирооченко — Татьяной — у Ольги Кравчук. Деньги поступили со счета Анастасии и были оформлены как заем ее же компании Lviv Enterprises LLC.

Согласно переписке бухгалтеров, часть средств была направлена на покупку здания во Львове, остальное — на инвестиции в другие проекты. Сам Джеффри Эпштейн в сделке не участвовал и недвижимость в Украине не приобретал. Его интерес ограничивался контролем финансовой отчетности и налоговой документации Сирооченко.

Дом по адресу Бориса Романицкого, 24 — историческая вилла 1894 года постройки в районе Кастеливка — сегодня разделен на семь квартир и находится в коммунальном обслуживании. По словам руководителя ЛКП «Вулецкое», никаких попыток выкупа здания не фиксировалось.

Также рассматривалась версия, что в документах может идти речь о соседнем доме №24а — современной постройке, где работает студия пилатеса. Однако подтверждений связи этого объекта с Эпштейном также нет.

Анастасия Сирооченко познакомилась с Джеффри Эпштейн в 2010 году, когда работала моделью в США. В течение нескольких лет его бухгалтеры вели ее финансовую отчетность. В документах также упоминаются переводы от миллиардера Леон Блэк на сумму более трех миллионов долларов, классифицированные как «подарки».

Расследователи подчеркивают: доказательств того, что Эпштейн планировал приобретать недвижимость во Львове, нет. Упоминание города в «файлах» связано исключительно с финансовыми операциями Сирооченко и оформлением налоговых документов.

Фактически «вилла Эпштейна» — это медийное название, не подтвержденное реальными сделками американского финансиста в Украине.