Вице-министр труда признался, сколько тратит его семья в месяц
Первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев поделился, сколько ежемесячно уходит на содержание его семьи, передает BAQ.KZ.
По его словам, семья состоит из шести человек — супруги и четверых детей, двое из которых уже взрослые и работают, а двое остаются на иждивении.
"В среднем мы тратим 500–600 тысяч тенге. Это продукты, обучение, детский сад, кружки. Супруга не работает, потому что младшему сыну три года", — рассказал Ертаев.
Он отметил, что расходы включают оплату детского сада, секций и питания, особенно с учётом высоких цен в Астане.
На вопрос о размере собственной заработной платы Ертаев ответил, что она регулируется постановлением правительства и относится к информации для служебного пользования.
"Я могу письменно ответить, потому что это информация с ограниченным доступом", — пояснил он.
