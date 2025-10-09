  • 9 Октября, 11:16

Вице-министр труда признался, сколько тратит его семья в месяц

Сегодня, 10:52
Первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев поделился, сколько ежемесячно уходит на содержание его семьи, передает BAQ.KZ.

По его словам, семья состоит из шести человек — супруги и четверых детей, двое из которых уже взрослые и работают, а двое остаются на иждивении.

"В среднем мы тратим 500–600 тысяч тенге. Это продукты, обучение, детский сад, кружки. Супруга не работает, потому что младшему сыну три года", — рассказал Ертаев.

Он отметил, что расходы включают оплату детского сада, секций и питания, особенно с учётом высоких цен в Астане.

На вопрос о размере собственной заработной платы Ертаев ответил, что она регулируется постановлением правительства и относится к информации для служебного пользования.

"Я могу письменно ответить, потому что это информация с ограниченным доступом", — пояснил он.

