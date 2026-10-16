Вице-Президент Ерлан Карин встретился со Специальным представителем ЕС по Центральной Азии
16 Октября 2026, 15:07
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16 Октября 2026, 15:0716 Октября 2026, 15:07
164Фото: akorda.kz
Вице-Президент Ерлан Карин провел встречу со Специальным представителем Европейского союза по Центральной Азии Эдуардсом Стипрайсом. Главной темой беседы стали итоги конституционной реформы, инициированной Главой государства.
Ерлан Карин отметил, что принятие новой Конституции стало продолжением последовательной модернизации страны и основой обновления ее политической системы.
Вице-Президент подчеркнул, что конституционные ценности лежат в основе стратегического курса реформ Президента Касым-Жомарта Токаева.
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