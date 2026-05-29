Вице-Президент Кубы посетил Мажилис

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов встретился с Вице-Президентом Кубы Сальвадором Вальдесом Месой, прибывшим в Астану для участия в Евразийском экономическом форуме.



Собеседники обсудили вопросы укрепления межпарламентских связей, а также двусторонних отношений в социально-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Приветствуя гостя, Спикер Мажилиса поблагодарил Вице-Президента Кубы за активное участие в мероприятиях Евразийского экономического союза. Он отметил, что дипломатическим отношениям Казахстана и Кубы в этом году исполняется 34 года.

Куба стала одним из первых государств, открывших свое Посольство в нашей стране и перенесших свое дипломатическое представительство в Астану.

– Мы высоко ценим сложившиеся между нашими странами доверительные отношения и взаимную поддержку. Лидеры наших государств не раз встречались на разных площадках. Весьма символично, что наш Президент в качестве Министра иностранных дел Казахстана посетил Гавану в 1995 году. И уже будучи Главой государства, он подписал Указ об открытии Посольства Казахстана на Кубе в 2021 году. Сегодня президенты Касым-Жомарт Токаев и Мигель Диас-Канель продолжают доверительный диалог, – сказал Ерлан Кошанов.

По его словам, большое значение в укреплении двусторонних отношений играет развитие межпарламентского сотрудничества. Созданы казахстанско-кубинские депутатские группы дружбы, намечены планы по расширению обмена опытом в законотворческой сфере, а также усилению взаимодействия в рамках межпарламентских организаций.



Спикер Мажилиса пригласил Председателя Национальной Ассамблеи народной власти Кубы посетить Казахстан с официальным визитом.

Ерлан Кошанов проинформировал кубинскую сторону о политических преобразованиях, проводимых в стране по инициативе Главы государства.

Особое внимание было уделено принятию на референдуме новой народной Конституции. Ориентированная на построение Справедливого и Прогрессивного Казахстана с учетом новых запросов граждан, она перезагружает все ветви власти по формуле "Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство". Кроме того, конституционная реформа закрепила переход к однопалатному Парламенту – Курултаю, а также создание институтов Вице-Президента и Қазақстан Халық Кеңесі.

В свою очередь, Вице-Президент Кубы поблагодарил руководство Мажилиса за теплый прием. Сальвадор Вальдес Меса подчеркнул высокий уровень организации Евразийского экономического форума, который позволил обсудить широкий спектр актуальных вопросов. Он также отметил, что Казахстан сегодня демонстрирует высокие темпы развития и уверенно укрепляет свои позиции как современное и динамично развивающееся государство.



По его словам, между двумя странами имеется значительный потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества.

В ходе встречи стороны также обсудили взаимодействие в сферах торговли, инвестиций, образования,туризма и спорта. Отдельное внимание уделили необходимости последовательного расширения договорно-правовой базы в интересах народов обеих стран.