Визит Токаева в Китай и перенос Послания: что стоит за ключевыми решениями
Могут быть подписаны новые соглашения по нефти, газу и урановой отрасли.
Экономика, инвестиции и энергетическая безопасность станут главными темами визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Китай. Ожидается обсуждение инфраструктурных и энергетических проектов, развития "зелёной" энергетики, логистики, железнодорожных коридоров и совместных промышленных зон. Мнение эксперта международных отношений и политологии Ералы Нуржума о визите Главы государства в КНР в материале BAQ.KZ.
"Особое внимание нужно уделить транспорту и транзиту. Развитие Срединного коридора через Каспий, который становится альтернативой маршрутам через Россию. Китай в первую очередь заинтересован в укреплении этого маршрута", — отметил эксперт международных отношений и политологии Ералы Нуржума.
Также могут быть подписаны новые соглашения по нефти, газу и урановой отрасли.
"Несмотря на падающие цены на сырьё, правило бизнеса гласит: надо инвестировать в кризис, когда цены и расходы низкие, с перспективой получить большую прибыль, когда цены снова вырастут", — пояснил он.
По его словам, визит имеет и политическое значение:
"Китай демонстрирует поддержку Токаеву как стабильному и прогнозируемому партнёру. Для Астаны это важно на фоне необходимости балансировать между Москвой и Западом", - отметил эксперт.
Что касается переноса Президентского Послания на 8 сентября, эксперт назвал сразу несколько причин.
"Во-первых, это согласование с внешней повесткой. Токаеву важно выступить уже после визита в Китай, чтобы встроить достигнутые договорённости в программу внутреннего развития. Во-вторых, возможна подготовка новых реформ, которые требуют доработки. В-третьих, перенос делает Послание отдельным крупным событием, усиливая его символическую значимость. И в-четвёртых, это сигнал о политических новациях: Токаев показывает, что не связан прежними ритуалами и готов менять формат в зависимости от приоритетов", — сказал Нуржума.
