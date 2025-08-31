  • 31 Августа, 12:52

Визит Токаева в Китай и перенос Послания: что стоит за ключевыми решениями

Могут быть подписаны новые соглашения по нефти, газу и урановой отрасли.

Фото: Akorda.kz

Экономика, инвестиции и энергетическая безопасность станут главными темами визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Китай. Ожидается обсуждение инфраструктурных и энергетических проектов, развития "зелёной" энергетики, логистики, железнодорожных коридоров и совместных промышленных зон. Мнение эксперта международных отношений и политологии Ералы Нуржума о визите Главы государства в КНР в материале BAQ.KZ.

"Особое внимание нужно уделить транспорту и транзиту. Развитие Срединного коридора через Каспий, который становится альтернативой маршрутам через Россию. Китай в первую очередь заинтересован в укреплении этого маршрута", — отметил эксперт международных отношений и политологии Ералы Нуржума.

Также могут быть подписаны новые соглашения по нефти, газу и урановой отрасли.

"Несмотря на падающие цены на сырьё, правило бизнеса гласит: надо инвестировать в кризис, когда цены и расходы низкие, с перспективой получить большую прибыль, когда цены снова вырастут", — пояснил он.

По его словам, визит имеет и политическое значение:

"Китай демонстрирует поддержку Токаеву как стабильному и прогнозируемому партнёру. Для Астаны это важно на фоне необходимости балансировать между Москвой и Западом", - отметил эксперт.

Что касается переноса Президентского Послания на 8 сентября, эксперт назвал сразу несколько причин.

"Во-первых, это согласование с внешней повесткой. Токаеву важно выступить уже после визита в Китай, чтобы встроить достигнутые договорённости в программу внутреннего развития. Во-вторых, возможна подготовка новых реформ, которые требуют доработки. В-третьих, перенос делает Послание отдельным крупным событием, усиливая его символическую значимость. И в-четвёртых, это сигнал о политических новациях: Токаев показывает, что не связан прежними ритуалами и готов менять формат в зависимости от приоритетов", — сказал Нуржума.

