Экономика, инвестиции и энергетическая безопасность станут главными темами визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Китай. Ожидается обсуждение инфраструктурных и энергетических проектов, развития "зелёной" энергетики, логистики, железнодорожных коридоров и совместных промышленных зон. Мнение эксперта международных отношений и политологии Ералы Нуржума о визите Главы государства в КНР в материале BAQ.KZ.

"Особое внимание нужно уделить транспорту и транзиту. Развитие Срединного коридора через Каспий, который становится альтернативой маршрутам через Россию. Китай в первую очередь заинтересован в укреплении этого маршрута", — отметил эксперт международных отношений и политологии Ералы Нуржума.

Также могут быть подписаны новые соглашения по нефти, газу и урановой отрасли.

"Несмотря на падающие цены на сырьё, правило бизнеса гласит: надо инвестировать в кризис, когда цены и расходы низкие, с перспективой получить большую прибыль, когда цены снова вырастут", — пояснил он.

По его словам, визит имеет и политическое значение:

"Китай демонстрирует поддержку Токаеву как стабильному и прогнозируемому партнёру. Для Астаны это важно на фоне необходимости балансировать между Москвой и Западом", - отметил эксперт.

Что касается переноса Президентского Послания на 8 сентября, эксперт назвал сразу несколько причин.