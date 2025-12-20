Официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Японию был "насыщенным и результативным", передает BAQ.KZ. Об этом в своём Telegram-канале сообщил пресс-секретарь президента Руслан Желдибай. По его словам, глава государства провёл серию переговоров с высшим руководством страны, топ-менеджерами ведущих компаний, а также с казахстанцами, работающими и обучающимися в Японии. В ходе визита президент встретился с руководителями крупных японских компаний и организаций, включая Mitsui, Rakuten Group, Sumitomo, Komatsu, Hitachi Construction Machinery и Японскую организацию по металлам и энергетической безопасности.

На переговорах обсуждались перспективы сотрудничества в сфере ядерной медицины, разведки критически важных минералов, логистики и цифровизации, внедрения "зелёных" технологий, а также производства и сервисного обслуживания строительной и горнодобывающей техники. Отдельно Желдибай отметил протокольную часть визита.

Особым протокольным жестом, подчеркивающим высокий международный статус Главы государства, стало проведение двух официальных приёмов в один день — от имени Императора и Премьер-министра Японии, — сообщил он, подчеркнув, что для японской дипломатической практики это является редкостью и расценивается как проявление исключительного уважения.

Приёмы прошли от имени Император Нарухито и главы правительства Японии. Также состоялась встреча президента с губернатором Токио, в ходе которой обсуждались вопросы развития технологий Smart City и внедрения инноваций в городское управление. По итогам переговоров был подписан меморандум о взаимопонимании между столицами Казахстана и Японии. В рамках визита Токаев выступил с лекцией в Университет ООН, где затронул вопросы современной геополитики, роли средних держав, искусственного интеллекта и необходимости реформирования ООН. Отдельное внимание он уделил управлению водными ресурсами, предложив создать UN Water International Organization и открыть региональный филиал Университета ООН в Алматы. Там же состоялась неформальная встреча с бывшим министром иностранных дел Японии Ёрико Кавагучи.

В заключительный день визита президент Казахстана совместно с лидерами стран региона принял участие в первом саммите формата "Центральная Азия — Япония". В своём выступлении Токаев обозначил приоритеты сотрудничества, включая создание благоприятных условий для японских инвестиций, участие Японии в совершенствовании таможенных процедур в порту Актау, развитие "зелёных" технологий в энергетике и добыче полезных ископаемых, а также реализацию проекта Next-Generation SmartMining Plus.

Ключевым практическим итогом визита стало подписание более 60 двусторонних документов на сумму свыше 3,7 млрд долларов.