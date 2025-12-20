Визит Токаева в Японию завершился соглашениями на $3,7 млрд — Желдибай
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Японию был "насыщенным и результативным", передает BAQ.KZ. Об этом в своём Telegram-канале сообщил пресс-секретарь президента Руслан Желдибай. По его словам, глава государства провёл серию переговоров с высшим руководством страны, топ-менеджерами ведущих компаний, а также с казахстанцами, работающими и обучающимися в Японии. В ходе визита президент встретился с руководителями крупных японских компаний и организаций, включая Mitsui, Rakuten Group, Sumitomo, Komatsu, Hitachi Construction Machinery и Японскую организацию по металлам и энергетической безопасности.
На переговорах обсуждались перспективы сотрудничества в сфере ядерной медицины, разведки критически важных минералов, логистики и цифровизации, внедрения "зелёных" технологий, а также производства и сервисного обслуживания строительной и горнодобывающей техники. Отдельно Желдибай отметил протокольную часть визита.
Особым протокольным жестом, подчеркивающим высокий международный статус Главы государства, стало проведение двух официальных приёмов в один день — от имени Императора и Премьер-министра Японии, — сообщил он, подчеркнув, что для японской дипломатической практики это является редкостью и расценивается как проявление исключительного уважения.
Приёмы прошли от имени Император Нарухито и главы правительства Японии. Также состоялась встреча президента с губернатором Токио, в ходе которой обсуждались вопросы развития технологий Smart City и внедрения инноваций в городское управление. По итогам переговоров был подписан меморандум о взаимопонимании между столицами Казахстана и Японии. В рамках визита Токаев выступил с лекцией в Университет ООН, где затронул вопросы современной геополитики, роли средних держав, искусственного интеллекта и необходимости реформирования ООН. Отдельное внимание он уделил управлению водными ресурсами, предложив создать UN Water International Organization и открыть региональный филиал Университета ООН в Алматы. Там же состоялась неформальная встреча с бывшим министром иностранных дел Японии Ёрико Кавагучи.
В заключительный день визита президент Казахстана совместно с лидерами стран региона принял участие в первом саммите формата "Центральная Азия — Япония". В своём выступлении Токаев обозначил приоритеты сотрудничества, включая создание благоприятных условий для японских инвестиций, участие Японии в совершенствовании таможенных процедур в порту Актау, развитие "зелёных" технологий в энергетике и добыче полезных ископаемых, а также реализацию проекта Next-Generation SmartMining Plus.
Ключевым практическим итогом визита стало подписание более 60 двусторонних документов на сумму свыше 3,7 млрд долларов.
Важно отметить, что каждый зарубежный визит Президента приносит ощутимую пользу экономике Казахстана, — подчеркнул Руслан Желдибай, отметив рост инвестиций, товарооборота, открытие новых рабочих мест, расширение безвизового режима и запуск новых авиарейсов.
Самое читаемое
- В Казахстане упростили поступление в докторантуру по ряду специальностей
- Двое жителей Астаны в один день совершили суицид
- В Мангистау полицейские не могут оплатить аренду за жилье
- 10 из 12 дачных массивов вокруг Талдыкоргана обеспечили инфраструктурой
- В Астане дрон полиции зафиксировал слив бетонных отходов