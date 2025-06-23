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Визовый режим с Россией не вводится, жалоб от казахстанцев на границе нет — МИД

Cитуация на границе остаётся стабильной

Сегодня, 16:31
АВТОР
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BAQ.KZ Сегодня, 16:31
Сегодня, 16:31
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Фото: BAQ.KZ

Казахстан не планирует вводить визовый режим для граждан России. Как заявил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, ситуация на границе остаётся стабильной, жалоб от казахстанцев не поступает, а консультации с профильными органами продолжаются, передаёт BAQ.KZ.

"Как я и ранее говорил, это всего лишь одна из мер при пересечении границ. Мы внимательно наблюдаем за ситуацией, проводим консультации, особенно на границе с Россией. Пока жалоб от граждан не поступает", — сообщил Айбек Смадияров.

Он прокомментировал слухи о том, что Казахстан может ввести симметричные меры на фоне новых ограничений, обсуждаемых в России, и подчеркнул:

"Некоторые подают это так, будто Россия вводит визовый режим. Мы же, со своей стороны, такую практику не вводим. У нас безвизовый режим продолжается".

В качестве примера дипломат привёл опыт с другими странами:

"Например, с Южной Кореей у нас безвизовый режим. Но перед поездкой необходимо получить K-ETA — электронное разрешение. Это не виза, а дополнительное требование".

Смадияров напомнил, что каждая страна вправе устанавливать собственные миграционные условия:

"Когда к нам тоже приезжают иностранные граждане, наши миграционные власти выдвигают свои требования. Это нормальная международная практика".

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