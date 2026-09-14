Вкус уже не главное: производители еды делают ставку на хруст, пену и тягучесть

Производители продуктов все чаще конкурируют не только вкусом, но и текстурой. Хрустящие покрытия, тягучие начинки, воздушная пена и сочные шарики становятся отдельным фактором, который влияет на выбор покупателей, передает BAQ.KZ со ссылкой на Associated Press.

В пищевой индустрии для этого есть отдельный термин mouthfeel, ощущение продукта во рту. Эксперты говорят, что потребители нередко описывают как вкус то, что на самом деле связано с текстурой. Например, газированность напитка, кремовость йогурта или хруст корочки.

От тягучего йогурта до хрустящих конфет

Тренд уже заметен в разных странах. В Китае быстро набирает популярность тягучий йогурт. Шведская Cloetta выпустила конфеты Sprinkled Foamies с хрустящей оболочкой и мягким центром. Во Франции пекари экспериментируют с crookie, сочетанием круассана и шоколадного печенья.

Starbucks предложила Aerocano, холодный эспрессо с воздушной пеной. Ferrara продает Gummi Popz с мягкой жевательной основой и шипучей начинкой. Сети кофеен предлагают напитки со сливочной пеной и шариками с соком, которые лопаются при укусе.

Интерес к необычной текстуре заметно вырос за последние годы. По данным Mintel, пользователи все чаще ищут продукты с характеристиками chewy, soft, gooey и melt-in-the-mouth, то есть жевательные, мягкие, тягучие и тающие во рту.

На интерес повлияли и соцсети. Видео, где блогеры ломают хрустящие сладости, разрезают многослойные десерты или едят тягучую лапшу, усилили внимание к визуальным и звуковым ощущениям от еды. Отдельным примером стала популярность дубайского шоколада с несколькими слоями и разной плотностью.

Пандемия тоже сыграла свою роль. После COVID-19 многие временно теряли вкус и обоняние, и производители стали внимательнее относиться к текстуре как к самостоятельному источнику ощущений.

Ferrara в 2020 году выпустила Nerds Gummy Clusters, мягкие жевательные конфеты с хрустящей оболочкой. Продукт оказался настолько успешным, что за ним последовали другие сочетания, включая сублимированные Skittles и конфеты с жидким центром.

Почему хруст стал бизнесом

Текстура стала вопросом и для доставки еды. Ресторанам приходится думать о том, как сохранить хруст после получаса в контейнере. Ingredion разработала покрытие на основе картофельного крахмала, которое позволяет картофелю фри оставаться хрустящим около 30 минут. Компания пытается увеличить этот срок до 45 минут.

Даже крупные сети меняют рецепты после жалоб покупателей. McDonald’s в этом году переработал рецепт McCrispy chicken strips после отзывов о недостаточной хрусткости.

Текстура становится значима и при выпуске продуктов с меньшим количеством сахара или более дешевым составом. Производителям приходится менять ингредиенты так, чтобы покупатель не почувствовал разницы в привычной кремовости, мягкости или хрусте.

При этом упаковка пока не всегда успевает за трендом. По данным Mintel, 59% новых упакованных продуктов, представленных в США в этом году, вообще не содержали указаний на текстуру, хотя покупатели все активнее ищут такие свойства.