Apple выпустила долгожданные обновления iOS 26 и iPadOS 26, однако вместе с новыми функциями пользователи получили и важное предупреждение: возможны временные проблемы с производительностью и быстрая разрядка аккумулятора. Об этом сообщает Liter.kz со ссылкой на службу технической поддержки Apple.

Как отмечают специалисты, в течение первых 24–48 часов после установки новой системы iPhone может разряжаться быстрее обычного, а также нагреваться и снижать производительность. Особенно ощутимыми эти изменения могут быть на моделях iPhone 12 и iPhone 14. При этом в Apple подчеркивают, что такие явления — временные, и полная стабилизация работы смартфона ожидается в течение двух недель после обновления.

Несмотря на это, iOS 26 и iPadOS 26 предлагают пользователям широкий набор новых функций и визуальных улучшений. Среди главных новшеств:

Liquid Glass — обновлённый дизайн интерфейса с полупрозрачными и "живыми" элементами;

Live Translation — перевод звонков и сообщений в реальном времени;

Улучшенные версии приложений "Сообщения", "Телефон", CarPlay;

Обновления Wallet и Apple Music;

Появление нового приложения Apple Games, открывающего доступ к игровым возможностям экосистемы.

Обновления уже доступны для загрузки на поддерживаемых моделях iPhone и iPad через меню настроек. В компании объяснили, что временные проблемы с автономностью связаны с фоновым индексированием данных и системной настройкой, которые происходят сразу после установки новой версии ОС.

Пользователям советуют не паниковать и дать устройству время на адаптацию. Через несколько дней, как заверяют в Apple, смартфоны начнут работать даже лучше, чем до обновления.