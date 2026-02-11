Владимир Путин может посетить Казахстан в 2026 году
Точные даты пока не определены.
Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин заявил о подготовке визита президента России Владимира Путина в Казахстан. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Россия 24, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
"Думаю, что и в этом году планируется уже ответный визит в Казахстан нашего президента. Пока даты не определены, но такой визит состоится. Я думаю, что нам будет о чём отчитаться перед нашими руководителями, поскольку двусторонняя повестка действительно максимально насыщенная", – сообщил Бородавкин.
Говоря о предстоящем визите, дипломат напомнил о государственном визите Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию, который, по его словам, прошёл в атмосфере особого доверия и дружбы.
"С самых первых мгновений его пребывания в России он был ознаменован особым гостеприимством, доброжелательностью и проявлением дружеских чувств по отношению и к Президенту Казахстана, и к казахстанскому народу. В тот же день вечером встретились президенты в Кремле, но встреча эта была абсолютно неформальной, и они в течение трёх часов беседовали друг с другом один на один в приватной обстановке. В результате визита была подписана декларация о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве и союзничестве, которая наполнена очень конкретным практическим содержанием по всем направлениям наших союзнических отношений", – отметил Алексей Бородавкин.
