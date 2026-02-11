Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин заявил о подготовке визита президента России Владимира Путина в Казахстан. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Россия 24, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Думаю, что и в этом году планируется уже ответный визит в Казахстан нашего президента. Пока даты не определены, но такой визит состоится. Я думаю, что нам будет о чём отчитаться перед нашими руководителями, поскольку двусторонняя повестка действительно максимально насыщенная", – сообщил Бородавкин.

Говоря о предстоящем визите, дипломат напомнил о государственном визите Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию, который, по его словам, прошёл в атмосфере особого доверия и дружбы.