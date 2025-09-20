Владимир Зеленский анонсировал встречу с Дональдом Трампом в Нью-Йорке
Президенты обсудят санкционное давление на Россию.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке на следующей неделе, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Bild. Переговоры пройдут в рамках Генеральной ассамблеи ООН. По словам Зеленского, в программе визита запланирован ряд двусторонних встреч, в том числе с американским лидером. Основными темами переговоров станут гарантии безопасности для Украины и дальнейшее усиление санкций против России.
Мы будем обсуждать те гарантии, которые партнеры могут предоставить Украине, и шаги по усилению санкционного давления на Россию, — отметил глава государства.
Кроме того, Зеленский сообщил о возможной встрече первых леди — Елены Зеленской и Мелании Трамп. Их разговор будет посвящен гуманитарным вопросам, в частности защите детей.
