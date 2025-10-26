Информация о сносе здания школы-гимназии №56 имени Каныша Сатпаева, распространившаяся в социальных сетях и СМИ, не соответствует действительности. Об этом сообщили в Управлении строительства города Алматы, передаёт BAQ.KZ.

"На объекте ведутся работы по сейсмоусилению и капитальному ремонту. Снос существующих строений не предусмотрен. При этом исторический фасад здания будет полностью сохранён", — подчеркнули в ведомстве.

Согласно проекту, здание школы претерпит масштабную модернизацию. Будут созданы современные учебные пространства, соответствующие актуальным образовательным стандартам. Классы, лаборатории и специализированные кабинеты оснастят новым оборудованием, включая экспериментальные установки для изучения химии, физики и биологии.

Также проект предусматривает строительство многофункционального спортивного комплекса и обустройство открытых спортивных площадок. На территории школы появятся современные зоны отдыха, библиотека, читальные залы, обновлённая столовая и помещения для кружков с мультимедийным оснащением.

В управлении уточнили, что генеральным подрядчиком выступает ТОО "Корпорация „Астана-Стройинвест“", а завершение строительно-монтажных работ запланировано на апрель 2026 года.

Кроме того, предусмотрены обновление крыши, парапета и восстановление архитектурного карниза здания. "На данный момент производится демонтаж старого карниза из кирпичной кладки. После реконструкции он будет воссоздан в своём первоначальном облике", — добавили в управлении.