Иран начал засев облаков на фоне беспрецедентной засухи: уровень осадков в стране упал на 89% от нормы, а озеро Урмия практически высохло, передает BAQ.KZ cо ссылкой на BBC. Первые реагенты распылили над бассейном озера, операции продолжатся в провинциях Западный и Восточный Азербайджан. В Тегеране водохранилища опустели ниже 10%, и власти предупреждают о возможных ограничениях подачи воды и даже эвакуации населения.

Засев облаков — распыление реагентов вроде иодида серебра или калия, ускоряющих образование дождя — стал для Ирана одной из последних мер против острого дефицита воды. Критическое положение столицы, где живут более 9 млн человек, вызывает особую тревогу: ключевые плотины Латиан и Карадж находятся на минимальном уровне заполнения.

Ситуацию усугубляют продолжающиеся лесные пожары, которые быстро распространяются из-за ветра. Спасатели переведены в усиленный режим, однако отсутствие дождей мешает сдерживать огонь. На этом фоне технологии засева облаков становятся для Ирана одним из немногих доступных инструментов борьбы с последствиями климатического кризиса.