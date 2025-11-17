Власти Ирана начали засев облаков, чтобы искусственно вызвать дождь в условиях засухи
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Иран начал засев облаков на фоне беспрецедентной засухи: уровень осадков в стране упал на 89% от нормы, а озеро Урмия практически высохло, передает BAQ.KZ cо ссылкой на BBC. Первые реагенты распылили над бассейном озера, операции продолжатся в провинциях Западный и Восточный Азербайджан. В Тегеране водохранилища опустели ниже 10%, и власти предупреждают о возможных ограничениях подачи воды и даже эвакуации населения.
Засев облаков — распыление реагентов вроде иодида серебра или калия, ускоряющих образование дождя — стал для Ирана одной из последних мер против острого дефицита воды. Критическое положение столицы, где живут более 9 млн человек, вызывает особую тревогу: ключевые плотины Латиан и Карадж находятся на минимальном уровне заполнения.
Ситуацию усугубляют продолжающиеся лесные пожары, которые быстро распространяются из-за ветра. Спасатели переведены в усиленный режим, однако отсутствие дождей мешает сдерживать огонь. На этом фоне технологии засева облаков становятся для Ирана одним из немногих доступных инструментов борьбы с последствиями климатического кризиса.
Самое читаемое
- В Костанайской области собрали рекордный за десятилетие урожай
- Аренда или ипотека: что выгоднее казахстанцам брать в 2025 году?
- Михаил Шайдоров завоевал серебро на Гран-при в США
- Казахстанец Санжарали Бегалиев вышел в полуфинал Кубка мира World Boxing
- Сатпаева назвали золотым фондом казахстанского футбола