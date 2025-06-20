Власти Казахстана борются с незаконным водопользованием и хищением воды
Олжас Бектенов поручил усилить координацию водоснабжения аграриев.
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Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по вопросам прохождения вегетационного периода и обеспечения сельхозпроизводителей поливной водой, передает BAQ.KZ.
На совещании были заслушаны доклады министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова, а также акимов Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Алматинской и Жетысуской областей.
Особое внимание уделено южным регионам, на долю которых приходится 97% общего водопотребления страны.
По данным МВРИ РК:
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Филиалами РГП "Казводхоз" заключено 22,5 тыс. договоров на подачу воды, что на 3 тыс. больше, чем в прошлом году.
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Введен дифференцированный размер субсидий на поливную воду: для фермеров, использующих водосберегающие технологии, размер субсидий выше.
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Проводится борьба с незаконным водопользованием и хищением воды.
Олжас Бектенов подчеркнул важность перехода к упреждающему управлению водными рисками с акцентом на эффективность и межведомственное взаимодействие:
"Поручаю создать региональные штабы по управлению водными рисками на вегетационный период с участием представителей госорганов и фермерских объединений. Необходимо обеспечить координацию действий водоснабжающих организаций и фермеров, усилить контроль за неправомерным использованием воды, а также ускорить внедрение водосберегающих технологий".
Также перед Министерством водных ресурсов поставлены задачи:
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укрепление сотрудничества с соседними странами по трансграничным рекам;
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контроль за лимитами подачи воды и их соблюдением;
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ремонт водохозяйственных сооружений;
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внедрение цифрового мониторинга водопользования с использованием спутниковых данных.
Прохождение вегетационного периода находится на постоянном контроле правительства. Ответственным за координацию назначен заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев.