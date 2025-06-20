Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по вопросам прохождения вегетационного периода и обеспечения сельхозпроизводителей поливной водой, передает BAQ.KZ.

На совещании были заслушаны доклады министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова, а также акимов Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Алматинской и Жетысуской областей.

Особое внимание уделено южным регионам, на долю которых приходится 97% общего водопотребления страны.

По данным МВРИ РК:

Филиалами РГП "Казводхоз" заключено 22,5 тыс. договоров на подачу воды, что на 3 тыс. больше, чем в прошлом году.

Введен дифференцированный размер субсидий на поливную воду: для фермеров, использующих водосберегающие технологии, размер субсидий выше.

Проводится борьба с незаконным водопользованием и хищением воды.

Олжас Бектенов подчеркнул важность перехода к упреждающему управлению водными рисками с акцентом на эффективность и межведомственное взаимодействие:

"Поручаю создать региональные штабы по управлению водными рисками на вегетационный период с участием представителей госорганов и фермерских объединений. Необходимо обеспечить координацию действий водоснабжающих организаций и фермеров, усилить контроль за неправомерным использованием воды, а также ускорить внедрение водосберегающих технологий".

Также перед Министерством водных ресурсов поставлены задачи:

укрепление сотрудничества с соседними странами по трансграничным рекам;

контроль за лимитами подачи воды и их соблюдением;

ремонт водохозяйственных сооружений;

внедрение цифрового мониторинга водопользования с использованием спутниковых данных.

Прохождение вегетационного периода находится на постоянном контроле правительства. Ответственным за координацию назначен заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев.