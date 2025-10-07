Власти штата Иллинойс подали в суд на Трампа из-за мобилизации Нацгвардии
В иске отмечается, что в Иллинойсе нет массовых беспорядков.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Власти штата Иллинойс и администрации города Чикаго обратились в федеральный суд с иском против президента США Дональда Трампа, пытаясь заблокировать развертывание Национальной гвардии под федеральным контролем, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на ABC News.
Юристы истцов требуют от суда запретить мобилизацию и переброску подразделений Нацгвардии в Иллинойс, утверждая, что штат стал объектом давления из-за политических разногласий с администрацией Белого дома.
В иске отмечается, что в Иллинойсе нет массовых беспорядков или восстаний, требующих вмешательства армии, а федеральные органы полностью способны поддерживать законность и порядок.
Адвокаты также заявляют, что действия Трампа нарушают действующее законодательство США, запрещающее использование вооружённых сил для обеспечения внутреннего правопорядка.
Самое читаемое
- Военнослужащий КНБ умер от менингококцемии в Алматинской области
- Землетрясение произошло ночью на юге Казахстана
- На маршруте "Уральск – Астана" появились новые плацкартные вагоны
- Путин пригрозил США разрывом отношений из-за поставок ракет Tomahawk Украине
- Резонансное дело в Караганде: полицейский, найденный с мёртвой девушкой, вышел из комы