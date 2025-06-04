В Жетысуской области решена давняя проблема — бесконтрольное движение маломерных судов на озере Алаколь, которое нарушало безопасность отдыхающих и приводило к хаосу на воде, передает BAQ.KZ.

Для наведения порядка утверждены новые Правила общего водопользования, которые устанавливают четкие требования и ответственность за несоблюдение норм безопасности на водоемах.

Количество инспекторов транспортного контроля будет существенно увеличено, а также расширен парк маломерных судов для эффективного патрулирования. Эти меры направлены на пресечение незаконной деятельности, связанной с лодочным беспределом и несоблюдением правил эксплуатации судов.

Особое внимание уделят санитарному состоянию побережья, а также обеспечению безопасности туристов в предстоящий купальный сезон.

"Главная задача — создать комфортные и безопасные условия для всех отдыхающих на Алаколе", — отметил заместитель акима Жетысуской области Асет Канагатов.

Власти призывают жителей и гостей региона строго соблюдать установленные правила и заботиться об экологическом состоянии озера.