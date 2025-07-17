Влиятельный акмолинский чиновник попался на взятке
Коррупционный скандал в Акмолинской области.
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Службой по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности (КНБ) был задержан руководитель управления Департамента государственных доходов по Акмолинской области, передает BAQ.KZ. Он подозревается в получении взятки, сообщает пресс-служба КНБ.
В связи с задержанием возбуждено досудебное расследование. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.
В интересах следствия вся дополнительная информация, касающаяся деталей расследования, не подлежит разглашению, согласно части 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса.
Этот случай является продолжением борьбы с коррупцией в госструктурах, проводимой КНБ, и демонстрирует решимость правоохранительных органов пресекать коррупционные схемы на всех уровнях власти.
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