  • 17 Июля, 18:28
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Влиятельный акмолинский чиновник попался на взятке

Коррупционный скандал в Акмолинской области.

Сегодня, 16:54
АВТОР
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Влиятельный акмолинский чиновник попался на взятке Сегодня, 16:54
Сегодня, 16:54
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Службой по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности (КНБ) был задержан руководитель управления Департамента государственных доходов по Акмолинской области, передает BAQ.KZ. Он подозревается в получении взятки, сообщает пресс-служба КНБ.

В связи с задержанием возбуждено досудебное расследование. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.

В интересах следствия вся дополнительная информация, касающаяся деталей расследования, не подлежит разглашению, согласно части 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса.

Этот случай является продолжением борьбы с коррупцией в госструктурах, проводимой КНБ, и демонстрирует решимость правоохранительных органов пресекать коррупционные схемы на всех уровнях власти.

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