Службой по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности (КНБ) был задержан руководитель управления Департамента государственных доходов по Акмолинской области, передает BAQ.KZ. Он подозревается в получении взятки, сообщает пресс-служба КНБ.

В связи с задержанием возбуждено досудебное расследование. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.

В интересах следствия вся дополнительная информация, касающаяся деталей расследования, не подлежит разглашению, согласно части 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса.

Этот случай является продолжением борьбы с коррупцией в госструктурах, проводимой КНБ, и демонстрирует решимость правоохранительных органов пресекать коррупционные схемы на всех уровнях власти.