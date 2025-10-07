Совокупный внешний долг Узбекистана по итогам первого полугодия 2025 года достиг $72,2 млрд, увеличившись всего за шесть месяцев на $8,1 млрд, или на 12,1%, передает BAQ.KZ со ссылкой на gazeta.uz.

Об этом говорится в свежем отчёте Центрального банка страны. Такой стремительный рост стал самым высоким с 2013 года — времени начала ведения долговой статистики.

Основной вклад в увеличение долга внес корпоративный сектор. Если государственный долг вырос с $35,8 млрд до $36,8 млрд, то корпоративный — сразу на $5,2 млрд, достигнув $35,4 млрд. Причём значительная часть этих заимствований приходится на компании с государственным участием: UzAuto Motors, "Узбекнефтгаз", Нацбанк Узбекистана и другие крупные игроки, активно выпускавшие облигации на международных рынках.

По сравнению с 2020 годом совокупный внешний долг страны увеличился в 2,1 раза. При этом государственный долг вырос на 72%, а корпоративный почти утроился — на 180%.

Узбекистан продолжает опережать страны региона по темпам роста внешней задолженности. Для сравнения, за тот же период внешний долг Кыргызстана увеличился на 41,3%, а Казахстана и Таджикистана — всего на 5,4% и 6% соответственно.

Несмотря на высокие цифры, эксперты призывают анализировать не только абсолютный объём долга, но и его соотношение к ВВП. В 2024 году внешний долг Узбекистана составил 55,7% от ВВП, что выше, чем в 2023 году (51,9%).