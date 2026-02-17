В 2025 году Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Казахстана внедрил новые подходы, позволяющие перейти от количественного аудита к адресной работе с рисками и превентивному выявлению нарушений, передает BAQ.KZ.

За год проведено 1 359 аудиторских мероприятий, что на 22% меньше, чем в 2024 году. Несмотря на сокращение числа проверок, общий объём выявленных финансовых нарушений вырос на 36% и составил 462,4 млрд тенге, что свидетельствует о росте результативности одной проверки более чем на треть.

Из этой суммы 418,4 млрд тенге уже восстановлены и возмещены в бюджет. Также возбуждено более 11 тысяч административных дел с взысканием порядка 1,2 млрд тенге в доход государства. В правоохранительные органы переданы материалы аудита на сумму 25,7 млрд тенге, по которым возбуждено 61 уголовное дело.

Государственный аудит сосредоточился на усилении превентивных мер и контроле капиталоёмких и социально значимых направлений в реальном секторе экономики. В рамках дистанционного мониторинга пресечено 1,5 трлн тенге нарушений на стадии реализации, включая завышение бюджетных запросов, мошеннические схемы с выплатами и искажение бухгалтерского учёта.

Многие нарушения устранялись объектами мониторинга самостоятельно и добровольно после уведомлений, что минимизировало применение директивных мер. Значительная часть нарушений была выявлена без выезда на объекты, на основе анализа данных государственных информационных систем, что повысило точность и объективность аудиторских решений.

Таким образом, внутренний аудит Минфина стал более технологичным, адресным и ориентированным на защиту общественных интересов и целевое использование бюджетных средств.