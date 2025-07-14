В Астане разгорелся скандал после того, как жительница столицы заявила, что во время её отсутствия рабочие начали снос частного дома, внутри которого находились её двое маленьких детей. Инцидент произошёл в районе Сарайшық и вызвал бурную реакцию в соцсетях, сообщает BAQ.KZ.

По словам женщины, судебный исполнитель специально вызвал её в другой район, а в это время к её дому прибыли рабочие с экскаватором и погрузчиком.

"Двое моих детей остались дома. Меня вызвал судебный исполнитель и специально назначил время, чтобы меня не было. Они воспользовались отсутствием меня и моего мужа и начали ломать крышу. Внутри спали двое моих детей. Они очень сильно испугались", — рассказала женщина на видео, опубликованном в Instagram.

Видео вызвало широкий общественный резонанс. Пользователи соцсетей требуют привлечь к ответственности исполнителей и выяснить, кто дал разрешение на снос.

В ответ на официальный запрос редакции BAQ.KZ в акимате Астаны сообщили, что 10 июля сотрудники аппарата акима района Сарайшық совместно с Управлением контроля и качества городской среды выехали на место инцидента.

"По результатам выезда Управлением было принято решение остановить работы на строительном объекте ТОО "Сенсата". Аппаратом акима направлено письмо в ГАСК с просьбой провести проверку", — уточнили в ведомстве.

На сегодняшний день строительные и демонтажные работы приостановлены. Ожидается проверка законности действий исполнителей и застройщика.