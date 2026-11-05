Во Франции хакеры атаковали системы хранения донорской плазмы крови

Во Франции неизвестные хакеры вмешались в работу холодильных установок, где хранилась донорская плазма крови. Злоумышленники изменили настройки температуры с минус 30 до плюс 110 градусов, однако запасы удалось спасти.

По информации BFM TV, Французская служба крови подтвердила кибератаку на три холодильные установки, принадлежащие подрядчику организации. Изменение настроек своевременно обнаружил техник, поэтому плазма не пострадала.

Руководитель службы крови Фредерик Паку заверил, что вся продукция сохранила свои свойства. В холодильных камерах находилась плазма, предназначенная для переливания пациентам и производства лекарственных препаратов.

Расследование инцидента взяли под контроль французское агентство кибербезопасности и Министерство здравоохранения.

По информации источника, за последние дни аналогичные атаки на холодильное оборудование произошли в супермаркетах 11 европейских стран, в том числе Германии, Бельгии, Италии и Швеции. В результате вмешательства в системы управления торговым точкам пришлось утилизировать большие объемы испорченных продуктов.

Эксперты связывают уязвимость подобных систем с подключением устаревшего промышленного оборудования к интернету. При этом личности организаторов атак и возможная связь между инцидентами пока не установлены.