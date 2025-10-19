Во Франции ограбили Лувр: музей временно закрыт
Руководство Лувра приняло решение закрыть музей на весь день.
Сегодня, 18:34
179Фото: Pixabay.com
Во Франции одно из самых известных культурных учреждений мира — музей Лувр в Париже — стало объектом ограбления, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщила министр культуры Франции Рашида Дати в социальной сети Х, инцидент произошел утром, в момент открытия музея для посетителей.
По предварительным данным, пострадавших нет, однако руководство Лувра приняло решение закрыть музей на весь день.
Подробности происшествия, включая обстоятельства ограбления и перечень похищенных экспонатов, пока не раскрываются. На месте работают следователи и представители правоохранительных органов.
