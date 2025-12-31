Во Франции с 1 сентября 2026 года могут запретить использование социальных сетей лицам младше 15 лет, передает BAQ.KZ.

Как сообщает портал Franceinfo, соответствующий законопроект планируется вынести на обсуждение в парламент в начале января. Документ разработан с учетом норм европейского законодательства.

Законопроект включает два ключевых положения. Первое предусматривает ограничение доступа подростков до 15 лет к социальным сетям. Второе — введение запрета на использование мобильных телефонов в средних школах.

В пояснительной записке к документу отмечается, что многочисленные исследования подтверждают риски, связанные с чрезмерным использованием цифровых устройств детьми и подростками. Среди них власти выделяют доступ к неприемлемому контенту, кибербуллинг, а также негативное влияние на сон и психоэмоциональное состояние школьников.

В случае одобрения парламентом новые правила начнут действовать с осени 2026 года.