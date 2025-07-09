В пригороде французского города Марсель, в коммуне Ле-Пенн-Мирабо, разразился сильнейший лесной пожар, который оставил за собой сотни пострадавших и разрушенные дома, передает BAQ.KZ. По информации New York Times, огонь вспыхнул 8 июля из-за загоревшегося автомобиля, после чего стремительно охватил более 700 гектаров лесных и прибрежных территорий. Мощный порывистый ветер способствовал быстрому распространению пламени, что вызвало настоящую панику среди местных жителей и туристов.

По последним данным, пострадали не менее 110 человек, из которых 30 - это пожарные и сотрудники полиции, принимающие участие в ликвидации стихии. Несмотря на ужасные масштабы пожара, власти сообщают, что чудом удалось избежать жертв, хотя из зоны бедствия было эвакуировано более 400 человек, а 14 тысяч местных жителей были вынуждены оставаться дома.

В тушении огня участвовали более 600 профессиональных и добровольных пожарных, а также 15 пожарных самолетов и вертолетов. Ситуация настолько серьезная, что власти приостановили авиарейсы, перекрыли дороги и отменили движение поездов.

Министр внутренних дел Франции Бруно Ретайо назвал отсутствие жертв "исключительным" фактом, учитывая, насколько интенсивным был пожар. Он выразил благодарность спасателям, чьи усилия помогли ограничить распространение пламени. Несмотря на сложность ситуации, к утру 9 июля огонь был локализован, и пожарные продолжали работу по окончательной ликвидации очагов.

Пожар стал результатом аномальной жары, которая в последние дни высушила лесные зоны на юге Франции. Метеорологи предупреждают, что риск лесных пожаров сохраняется в других регионах страны, особенно из-за сильных ветров и высокой температуры.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как жители Марселя пытаются бороться с огнем, используя ведра воды и даже ветки деревьев. Также были сняты впечатляющие снимки густого дыма, поднимающегося над прибрежным городом, который в это время года является популярным туристическим направлением.