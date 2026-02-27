Во Франции произошла утечка данных 15 млн человек из-за хакерской атаки
В связи с этим проводится расследование.
Сегодня 2026, 23:33
46Фото: Pixabay.com
Хакеры взломали базу данных французского производителя медицинского программного обеспечения (ПО) Cegedim. Это привело к утечке персональной информации 15 млн человек, в том числе политических деятелей, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеканал France 2.
Злоумышленники также получили доступ к "свободным административным комментариям", которые оставляют врачи в медицинских досье.
По данным Минздрава, такие пометки были в 169 тыс. досье, в них могла содержаться информация о наличии ВИЧ, сексуальной ориентации, религии, суицидальных наклонностях.
Компания отметила, что из 3,8 тыс. врачей, использующих ее ПО, от действий хакеров пострадали около 1,5 тыс., с ними связались в начале января, чтобы сообщить компетентным органам о возможной утечке. В большинстве случаев среди похищенных данных имена пациентов, их пол, возраст, контактная информация.
Несанкционированный доступ к базе данных был выявлен в конце 2025 года.
