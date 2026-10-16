Во Франции с начала протестов старшеклассников задержали более 1 200 человек

С начала протестов старшеклассников в Большом Париже полиция задержала 1 260 человек, 86% из них — несовершеннолетние.

По данным французских СМИ со ссылкой на полицию, в ходе протестных акций ранения получили 286 сотрудников полиции и жандармерии. Также пострадали 13 работников системы образования.

В полиции заявили, что случаи насилия повторяются и становятся более серьёзными. По данным ведомства, только во время демонстраций 13 октября пострадал 71 сотрудник сил внутренней безопасности. Некоторые участники акций бросали в полицейских и жандармов брусчатку.

Следующие протестные мероприятия запланированы на 17 октября. По данным французских СМИ, по всей стране намерены провести около 250 акций.

Сотрудники территориальной разведки прогнозируют, что число участников протестов во Франции, без учёта Парижа, составит от 50 до 100 тысяч человек.