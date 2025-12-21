Во Франции французская жандармерия задействовала дополнительные силы для охраны фермерских хозяйств, специализирующихся на выращивании улиток и устриц, накануне Рождества и Нового года. Причиной усиления мер безопасности стал рост риска краж в предпраздничный период, когда спрос на эти деликатесы традиционно увеличивается, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Ранее уже фиксировались случаи краж: в конце ноября фермер из коммуны Гё (департамент Марна) сообщил о похищении всего запаса замороженных и свежих улиток на сумму около 90 тыс. евро, а в коммуне Вьен (департамент Изер) в середине декабря было ограблено складское помещение с 250 кг утиных грудок и фуа-гра. Сообщений о кражах с устричных ферм в этом году пока не поступало, однако в прошлые годы злоумышленники похищали тонны морских деликатесов.

Представитель жандармерии подполковник Эрван Куаффар отметил, что около уязвимых хозяйств организованы патрули с участием жандармов на лошадях и мотоциклах, а для наблюдения за устричными фермами задействованы катера морской жандармерии. Власти также рекомендуют владельцам ферм проводить постоянный аудит безопасности и, при необходимости, устанавливать ограждения и датчики движения.

"На Рождество риск краж выше, однако систематических преступлений не наблюдается. Наша стратегия показывает хорошие результаты: количество краж снижается, а раскрываемость остаётся высокой", — подчеркнул Куаффар.

Такая превентивная охрана призвана защитить фермерские хозяйства и обеспечить поставки популярных деликатесов к праздничным столам.