Во Франции задержан популярный певец: 13 женщин выдвинули тяжёлые обвинения

Во Франции был взят под стражу популярный певец и актёр Патрик Брюэль.

Прокуратура Нантера сообщает, что он будет допрошен в рамках расследования по обвинениям в сексуализированном насилии, попытках изнасилования и изнасилованиях.

По данным властей, на данный момент 13 женщин обвинили французскую звезду в сексуальных преступлениях, которые, по их словам, были совершены в период с 1997 по 2012 год.

67-летний артист уже отменил большую часть своего предстоящего гастрольного тура, который должен был стартовать в середине июня в Париже и продолжиться выступлениями на фестивалях.

Один из театров Парижа после акции протеста феминисток снял с репертуара последние пять спектаклей с участием Брюэля.

На прошлой неделе организаторы также отменили три концерта певца в Монреале. При этом несколько выступлений по-прежнему запланированы на осень.

Адвокаты Брюэля распространили заявление, в котором сообщили, что их клиент будет сотрудничать со следствием и намерен доказать свою невиновность.

Изначально дело основывалось на заявлениях трёх женщин, однако впоследствии число заявительниц выросло до 13. В надзорном органе Нантера уточнили, что Брюэль в настоящее время допрашивается по всем этим эпизодам.

Среди заявительниц – телеведущая Флави Фламан, которая утверждает, что в 1991 году Брюэль якобы подмешал ей наркотики и изнасиловал её в своём доме в Париже.

По её словам, на тот момент ей было 16 лет, а певцу – 32 года. Сейчас Брюэлю 67 лет. Он категорически отвергает выдвинутые против него обвинения.

"Я никогда в своей жизни не принуждал женщину к чему-либо", – написал артист у себя в Instagram.

Как отмечает артист, он никогда не подмешивал никому наркотики, не манипулировал людьми и не пытался кого-либо подчинить своей воле.