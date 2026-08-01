Во Вьетнаме пожар в рыболовецком порту уничтожил 19 моторных лодок

Пожар произошёл в рыболовецком порту района Дам Ха во Вьетнаме. В результате возгорания сгорели 19 моторных лодок.

Как сообщают местные СМИ, среди уничтоженного имущества были две лодки, принадлежавшие полиции и департаменту строительства, сельского хозяйства и окружающей среды коммуны.

Предварительный ущерб от пожара оценивается примерно в 2,6 млрд донгов, что составляет более 98,8 тыс. долларов.

Возгорание удалось ликвидировать при участии сотрудников полиции и военнослужащих. Причины произошедшего устанавливаются, власти проводят расследование.