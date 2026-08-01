Во Вьетнаме пожар в рыболовецком порту уничтожил 19 моторных лодок
Предварительный ущерб от пожара оценивается примерно в 98,8 тыс. долларов.
1 Августа 2026, 16:35
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
1 Августа 2026, 16:351 Августа 2026, 16:35
92
Пожар произошёл в рыболовецком порту района Дам Ха во Вьетнаме. В результате возгорания сгорели 19 моторных лодок.
Как сообщают местные СМИ, среди уничтоженного имущества были две лодки, принадлежавшие полиции и департаменту строительства, сельского хозяйства и окружающей среды коммуны.
Предварительный ущерб от пожара оценивается примерно в 2,6 млрд донгов, что составляет более 98,8 тыс. долларов.
Возгорание удалось ликвидировать при участии сотрудников полиции и военнослужащих. Причины произошедшего устанавливаются, власти проводят расследование.
Самое читаемое
- Железнодорожный вокзал открыли в Жамбылской области после реконструкции
- ИИ взломала системы трех реальных организаций во время тестов
- Число погибших в результате землетрясения в Японии возросло до 36 человек
- Склад Wildberries в Волгограде загорелся после атаки беспилотников
- Около 30 млрд тенге на туристическую инфраструктуру: как будет развиваться Алаколь в 2026 году