Во Вьетнаме спасли более 400 кошек, предназначенных на мясо

Во Вьетнаме полиция ликвидировала сеть, которая более трех лет занималась кражей домашних кошек для последующей продажи на мясо. В ходе операции были спасены более 400 животных. Как сообщают СМИ, правоохранители задержали девять подозреваемых.

Во время обысков полицейские обнаружили свыше 400 живых кошек, а также около 80 уже забитых животных, хранившихся в холодильниках. Расследование началось после многочисленных жалоб на исчезновение домашних питомцев. По данным полиции, задержанные признались, что отлавливали кошек в различных районах юга страны.

Международная организация Humane World for Animals сообщила, что не менее 40 спасенных животных уже вернули владельцам. Однако около ста кошек впоследствии погибли из-за тяжелых условий содержания и перенесенного стресса.Часть животных остается под опекой полиции в качестве вещественных доказательств по уголовному делу.