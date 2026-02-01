Первое солнечное затмение 2026 года будет кольцевым и произойдет 17 февраля, передает BAQ.KZ.

Так, затмение начнется в 14:56 и завершится в 19:27, максимальная фаза ожидается в 17:12. В основном его можно будет наблюдать над Антарктидой, а также в ряде стран Южной Америки и Африки.

Кольцевое затмение происходит, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, но из-за особенностей орбиты не полностью закрывает солнечный диск. В результате вокруг темного силуэта Луны остается яркое световое "кольцо".

В Казахстане это затмение видно не будет. Следующим астрономическим явлением станет полное лунное затмение, которое ожидается 3 марта.